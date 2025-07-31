Президент Ливана призвал все партии, включая "Хезболлах", передать оружие армии

Джозеф Аун заявил, что такой шаг поможет восстановлению национального суверенитета над всей территорией страны

БЕЙРУТ, 31 июля. /ТАСС/. Правительству Ливана предстоит осуществить разоружение неправительственных формирований, чтобы навсегда положить конец войнам и кровопролитию на ливанской земле. Об этом заявил президент республики генерал Джозеф Аун, выступая с обращением по случаю 80-й годовщины создания вооруженных сил страны.

"Час истины настал, и мы не можем упустить возможности спасти Ливан от краха, поэтому все партии, включая [шиитское движение] "Хезболлах", должны передать имеющееся у них оружие ливанской армии", - подчеркнул генерал Аун. По его словам, такой шаг будет способствовать восстановлению национального суверенитета над всей ливанской территорией.

Глава республики сообщил, что в ходе недавних переговоров со спецпредставителем США Томом Барраком он потребовал немедленного прекращения военных действий со стороны Израиля в воздухе, на суше и на море. "Мы будем добиваться отвода израильских войск к международно признанной границе и освобождения пленных", - указал он.

Аун выразил надежду на то, что дружественные государства будут продолжать оказывать поддержку ливанской армии, которая нуждается в ежегодной помощи на сумму $1 млрд. "Мы ожидаем проведения этой осенью международной донорской конференции, которая будет посвящена послевоенному восстановлению Ливана", - сообщил он.