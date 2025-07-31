Глава сирийского МИД Асаад аш-Шейбани отметил, что отношения между народами двух стран имеют исторический характер

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Дамаск заинтересован в налаживании правильного взаимодействия между Сирией и Россией. Об этом заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Как вы знаете, отношения между российским и сирийским народами имеют исторический характер. Конечно, есть ряд моментов, которые определяют и осложняют эти отношения, - сказал он. - Мы сегодня представляем новую Сирию. Заинтересованы в налаживании правильного взаимодействия и отношений между нашими странами, которые бы основывались на сотрудничестве и взаимном уважении".

"Мы работаем над тем, чтобы заполнить образовавшийся политический вакуум, вакуум в сфере безопасности после событий декабря. Нам удалось обеспечить дальнейшую устойчивую работу госсистемы, - отметил министр. - Мы также обеспечили устойчивую работу систем и служб безопасности. Сейчас стараемся преодолевать вызовы, с которыми сталкиваются власти в Сирии в свете событий в нашей стране и общей ситуации в регионе".

По его словам, власти Сирии работают над тем, чтобы "обеспечить воссоединение народа Сирии внутри страны и за ее пределами". "Текущий период наполнен различными вызовами и угрозами, но это и возможность для того, чтобы построить единую и сильную Сирию. Мы заинтересованы в том, чтобы Россия была рядом с нами на этом пути", - заявил глава МИД Сирии.