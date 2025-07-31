Лукашенко заявил, что Россия ближе всех для Белоруссии

Президент республики назвал это постулатом

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Россия является самой близкой для Белоруссии страной, несмотря на разговоры про многополярность. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий.

"Сейчас много разговоров про многополярность, но запомните мой постулат: "Ближе всех для нас - Российская Федерация!" - цитирует главу государства близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

Как подчеркнул Лукашенко, Белоруссия, находясь на разломе глобального противостояния, смогла сохранить главное - мирное небо над головой. "Несмотря на жесточайшее экономическое давление, удалось обеспечить людей работой, дать рост доходов и надежду на завтрашний день", - отметил лидер страны, слова которого приводит агентство БелТА.