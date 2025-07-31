Белорусский президент подчеркнул, что задача республики - воспользоваться этой возможностью

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Возвращение Дональда Трампа на пост президента США открыло возможность для улучшения отношений Вашингтона и Минска. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий.

"Вы знаете принцип того же Трампа: Америка прежде всего. Но, может, лучше так, чем "либеральный миропорядок", который существовал при Байдене. Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках", - цитирует главу государства агентство БелТА.

При этом Лукашенко подчеркнул, что задача республики - воспользоваться этим шансом. "Но твердо стоять на защите интересов Беларуси, не соглашаясь на уступки в ущерб себе", - отметил он.

В своем выступлении Лукашенко затронул и тему раскола европейского единства. "Нам важно, чтобы этот пресловутый раскол внутри Евросоюза перекинулся и на нашу тему - на антибелорусскую политику ЕС. С какими странами можно об этом говорить в первую очередь, МИД мне докладывал. Конкретные меры должны быть уже в работе. В целом нашим дипломатам на Западе ни в коем случае нельзя отсиживаться", - пояснил президент.

"Будет в ЕС правый или левый поворот - нам не важно. Важно, что народ все больше устает от элит, которые его не слышат и игнорируют его волю на выборах. Вечно так продолжаться не может. А в следующей волне политиков должны быть те, кого вы знаете и кто знает Беларусь. Беларусь настоящую", - подчеркнул глава государства.

Он также призвал использовать каждую возможность, чтобы донести правду о Белоруссии до западных экспертных и аналитических центров, средств массовой информации. "Стратегия "демократизации санкциями" провалилась. Увидите, что вскоре начнется конкуренция среди новых концепций. Там должны зазвучать здравые голоса тех, с кем вы поработаете", - указал белорусский лидер.