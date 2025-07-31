Асаад аш-Шейбани подчеркнул, что в будущем Сирия будет "смотреть на все страны в равном отношении" и выстраивать свои взаимоотношения с ними с учетом уважения своего суверенитета

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Взаимоотношения России и Сирии будут "двигаться в отличном направлении" в самое ближайшее время. Такую уверенность выразил глава сирийского МИД Асаад аш-Шейбани на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Сирийский министр подчеркнул, что в будущем Дамаск будет "смотреть на все страны в равном отношении" и выстраивать свои взаимоотношения с ними с учетом уважения собственного суверенитета. "Мы услышали поддержку этой позиции со стороны России. И мы рады, что отношения между Россией и Сирией будут двигаться в отличном направлении в самое ближайшее время", - отметил он.

"Сегодня в ходе встречи с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым мы договорились пересмотреть предыдущие договоры, - рассказал руководитель МИД республики, - вновь сформировать совместную межправительственную комиссию, оценить действующие механизмы, чтобы они служили нашему народу".

По словам аш-Шейбани, отношения между двумя странами носят исторический характер и "должны двигаться в правильном направлении". "Мы находимся на этапе восстановления экономики, нам нужны друзья, нам нужны партнеры, - обратил внимание министр. - Мы извлечем из прошлого уроки, которые пригодятся нам в будущем, куда мы будем двигаться твердым шагом".