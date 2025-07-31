Глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш отметил, что страны Евросоюза не уполномочивали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен заключать подобные договоренности с Соединенными Штатами

БУДАПЕШТ, 31 июля. /ТАСС/. Закупка Евросоюзом американских вооружений для Украины стала частью сделки по тарифам, заключенной 27 июля между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, отметив, что Будапешт не может считать такие договоренности законными и имеющими обязательную силу для всех членов ЕС.

Комментируя слова еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича о неких закрытых аспектах соглашения между ЕС и США, он отметил, что они "не являются такими уж секретными". "Соглашение касается поддержки Украины, поскольку оно предусматривает закупку Евросоюзом американских энергоносителей на $750 млрд, а также американской военной техники и вооружений, которые Европа могла бы поставлять Украине", - пояснил Гуйяш.

Он отметил, что страны Евросоюза не уполномочивали фон дер Ляйен заключать подобные договоренности с Соединенными Штатами. "Поскольку это соглашение не имеет законной силы, его выполнение будет зависеть от того, найдет ли Еврокомиссия среди государств-членов тех, кто будет готов сделать это добровольно", - сказал глава канцелярии премьера, имеющий в правительстве Венгрии ранг министра.

Гуйяш уточнил, что сама Еврокомиссия не может выделить какие-либо ассигнования на закупку в США энергоносителей и вооружений для Украины и не может заставить это делать страны ЕС. По его словам, "инвестиционная политика в энергетической области - это прерогатива государств-членов", и никто не имеет права принуждать их к расходованию своих средств на эти цели.

Глава канцелярии также считает, что администрация Трампа не хочет финансировать продолжение военного конфликта на Украине, но "для американской военной промышленности это по-прежнему бизнес". "Тем более, если учесть, что Европа платит за поставки. А частью этого соглашения как раз является то, что Европа будет покупать [американскую военную] продукцию и поставлять ее на Украину", - добавил Гуйяш.

Он также заявил, что соглашение, заключенное Еврокомиссией с США, не отвечает интересам стран ЕС. Правительство Венгрии давно предлагало уменьшить европейские импортные пошлины на американские товары в 4 раза и благодаря этому избежать резкого повышения тарифов Соединенными Штатами. "Если бы Венгрия могла вести переговоры от своего имени, она заключила бы гораздо лучшее соглашение", - сказал глава канцелярии премьера.

Планы Брюсселя

27 июля фон дер Ляйен и Трамп на встрече в Шотландии условились, что США с 1 августа введут пошлины в размере 15% примерно на три четверти европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт, которые ранее угрожал ввести Вашингтон. Взамен Еврокомиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ и ядерное топливо на $750 млрд.

Рассказывая о договоренностях, заключенных в Шотландии, Шефчович сообщил, что на встрече фон дер Ляйен с Трампом "речь шла не только о торговле". По его словам, "это также касается безопасности, Украины, нынешней геополитической нестабильности". Еврокомиссар дал понять, что сделка стала "дополнительной ценой" за то, чтобы заставить Вашингтон согласиться с позицией Брюсселя по некоторым политическим вопросам.

30 июля европейское издание газеты Politico сообщило, что союзники Украины в Европе "намерены запросить десятки миллиардов евро через механизм кредитования ЕС для совместных закупок вооружений <...>, а также для укрепления собственной обороны". По словам представителя ЕК Тома Ренье, некоторые страны уже официально сообщили о заинтересованности в получении займов на эти цели. В их числе Бельгия, Болгария, Венгрия, Кипр, Литва, Испания, Финляндия, Чехия и Эстония. Другие члены ЕС пока анализируют целесообразность таких действий.

Очевидно, что не все страны намерены использовать кредиты на закупку вооружений для Украины. В частности, Венгрия неоднократно подтверждала, что по-прежнему не будет оказывать военную помощь Киеву. В то же время венгерское правительство продолжает осуществлять программу модернизации своих вооруженных сил и планирует приобретение для этого новых видов военной техники.

В мае Совет ЕС на уровне министров по европейским делам одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) на €150 млрд. Эти средства будут использованы и для оказания военной помощи Украине. По оценкам Еврокомиссии, к программе могут проявить интерес около 20 стран сообщества. Фонд милитаризации ЕС создан в рамках более широкой программы европейского военного строительства, объем которой должен составить до €800 млрд. Брюссель рассчитывает, что эти деньги будут привлечены в виде займов.