Таким образом корпорация стремится укрепить доверие к своим продуктам, говорится в заявлении компании

БРЮССЕЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Корпорация Microsoft объявила о подписании свода правил Евросоюза по внедрению систем искусственного интеллекта (ИИ), конкретизирующего положения нового закона сообщества в данной сфере. Об этом сообщил портал Euractiv.

О намерении присоединиться к дополнительному кодексу ИИ объявили также технологический гигант Google, стартап xAI американского предпринимателя Илона Маска, компании Mistral, Aleph Alpha и Anthropic. В документе, обнародованном 10 июля, изложены шаги, которые компании могут предпринять, в частности, для того, чтобы Еврокомиссия рассмотрела их жалобу на закон об ИИ, регулирующий искусственный интеллект в сообществе в целом.

Согласно заявлению Microsoft, корпорация таким образом стремится укрепить доверие к своим моделям ИИ и продемонстрировать их соответствие законодательству ЕС, "признавая при этом, что европейский закон об ИИ - это сложное регулирование, упрощение которого пойдет на пользу" всем.

Компания призвала европейских политиков использовать пакет цифровых мер "для доработки и совершенствования закона об ИИ и дополнительного кодекса".

Как сообщалось ранее, руководители десятков крупных европейских компаний, в том числе Airbus и Philips, направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с просьбой приостановить вступление в силу нового закона об ИИ. По оценке лидеров европейского бизнеса, такое законодательство представляет угрозу для развития европейских ИИ-компаний, а также препятствует повсеместному внедрению технологии в масштабе, определяемом глобальной конкуренцией.

В марте 2024 года депутаты Европарламента одобрили закон, касающийся применения технологий ИИ. В соответствии с законодательством компании должны быть более прозрачными в отношении того, как они создают и используют модели ИИ. Разработчики самых мощных моделей ИИ сталкиваются с дополнительными требованиями, например, с проведением оценки рисков. Компании, не соблюдающие закон, могут подвергнуться значительным штрафам, или же их деятельность в сообществе вообще окажется под запретом.