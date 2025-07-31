Глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани подчеркнул, что страна стремится вернуть свое традиционное место на международной арене и намерена устанавливать партнерские отношения с другими странами

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сирия высоко ценит позицию России, которая выступает за прекращение израильских атак, препятствующих нормализации ситуации в стране. Об этом заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Для Сирии движение к будущему, к цивилизации невозможно без прекращения израильских атак, которые наблюдает сегодня весь мир, - отметил он. - Эти атаки не только нарушают международное право, но и препятствуют восстановлению нашей страны, ее усилиям по стабилизации внутренней обстановки. Мы убедились, что РФ категорически не согласна с продолжением этих атак и отвергает их".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что его страна стремится вернуть свое традиционное место на международной арене и намерена устанавливать партнерские отношения с другими странами в первую очередь в интересах сирийского народа.

"Сегодняшняя встреча позволила нам обсудить возможности участия России в восстановлении сирийской экономики на основе международного права и с учетом интересов нашего народа, - констатировал Асаад аш-Шейбани. - Наше сотрудничество не будет обращено в прошлое и будет строится на уважении законов и разделении ответственности".