Асаад аш-Шейбани подчеркнул, что Дамаск "возобновляет свое традиционное место на международной арене, устанавливает суверенные партнерские отношения"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудничество России и Сирии не будет "строиться на прошлом", в основе отношений стран будет находиться уважение законов. Об этом заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы обсудили то, как Россия сможет принять участие в восстановлении сирийской экономики с точки зрения международного законодательства, интересов нашего народа. И наше сотрудничество не будет строиться на прошлом, [оно] будет строиться на уважении законов и разделении ответственности. Мы подчеркиваем нашим российским партнерам, что будем и дальше работать над тем, чтобы работать над строительством нашего государства", - отметил аш-Шейбани.

Он также подчеркнул, что "Сирия сегодня возобновляет свое традиционное место на международной арене, устанавливает суверенные партнерские отношения".