Принятие закона поддержали 330 депутатов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Рада приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Трансляция велась в эфире телеканала "Рада".

За проголосовали 330 депутатов. Основные голоса дала фракция правящей партии "Слуга народа" (214), которая 22 июля обеспечила принятие закона, ликвидирующего независимость антикоррупционных органов. Против нет ни одного голоса.

Закон принят в ускоренном порядке в окончательном чтении.

Сразу после принятия закона депутаты также проголосовали за безотлагательное подписание документа спикером парламента Украины Русланом Стефанчуком и Владимиром Зеленским. Это решение поддержали 326 депутатов. Позже Стефанчук в прямом эфире объявил, что уже поставил подпись под законом. Теперь подписать закон о восстановлении независимости НАБУ и САП должен Зеленский.

Как отметил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), на прошлой неделе "Зеленский справился за один день" с решением по ликвидации суверенитета антикоррупционных органов. "Ждем такой же реакции", - добавил Гончаренко.

После решения Рады митингующие в поддержку независимости НАБУ и САП, которые наблюдали за голосованием в Мариинском парке недалеко от здания парламента, одобрительно кричали и хлопали, после чего начали расходиться.

Ситуация с НАБУ и САП

Владимир Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.