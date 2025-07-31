Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности для Белоруссии

Если бы РФ не подставила республике плечо, белорусская сторона "лоб в лоб стояла бы на западе с блоком НАТО", заявил президент Александр Лукашенко

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Россия для Белоруссии является гарантом безопасности. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий.

"Я не говорю уже о военно-политическом сотрудничестве с Российской Федерацией. Особенно в военной области. Если бы в 2020 году мы не выстояли, мы знаем, что было бы. Если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, начиная от обычных вооружений и ядерного вооружения, очень сложно представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО", - приводит его слова агентство БелТА. "Поэтому для нас Россия - это гарант нашей безопасности", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также отверг предположения о том, что белорусская политика многополярности может испортить отношения с основными партнерами республики - Россией и Китаем. "Ничего подобного. Вы должны, по крайне мере пока я президент, запомнить аксиому: ближе, чем Россия, российские народы, для нас нет и быть не может", - подчеркнул белорусский лидер.