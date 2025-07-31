Депутат Гончаренко с трибуны Рады пообещал Зеленскому "Зе енд"

Политик призвал Зеленского защищать "страну, а не своих друзей от расследования"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) с трибуны парламента жестко раскритиковал Владимира Зеленского из-за ситуации с лишением полномочий антикоррупционных органов. Трансляция заседания идет в эфире телеканала "Рада".

"Зеленский, подписав закон о лишении полномочий украинских антикоррупционных органов, подписал явку с повинной. <...> Он решил построить диктатуру, но народ этого не позволит. Я обращаюсь к Зеленскому: забудь про новый президентский срок! Это пятно, которое ты уже не прикроешь никаким блейзером цвета хаки! Это конец!" - заявил парламентарий, одновременно развернув картонку, на которой написано "Зе енд" ("Зе" - подразумевается "Зеленский", фраза созвучна с английским "The end" - "конец", прим. ТАСС).

"Защищай страну, а не своих друзей от расследования. <...> Этот сериал закончился, это конец твоего кино!" - сказал Гончаренко, намекая на сериал "Слуга народа", в котором Зеленский играл роль президента и который сделал его популярным у населения.

Он также призвал депутатов Рады из пропрезидентской фракции "Слуга народа" вернуть полномочия антикоррупционным органам. "Зеленский вас все равно кинет, а народ с вас все равно стребует", - заявил он.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером жители Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.