Документ был принят украинским парламентом сразу в двух чтениях

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), вступит в силу завтра, 1 августа.

Согласно нормам, закон начинает действовать на следующий день после публикации его текста в официальном печатном издании Верховной рады - "Голосе Украины". В настоящий момент текст закона опубликован на сайте этой газеты.

Ранее в четверг закон был принят украинским парламентом сразу в двух чтениях, тут же подписан спикером Рады, чуть позже документ подписал Владимир Зеленский. Зеленский также пообещал, что Киев "безотлагательно проинформируют партнеров Украины об этом событии".

Таким образом, между лишением антикоррупционных органов полномочий с подачи Зеленского и восстановлением этих же полномочий прошло чуть больше недели. 22 июля Рада приняла закон с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП стали зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал документ. Во многих городах Украины начались акции протеста после принятия этой законодательной инициативы, а западные партнеры Украины стали обвинять Зеленского и его окружение в коррупции.

После этого Зеленский был вынужден спешно внести в Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".