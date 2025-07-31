Следующим шагом его заставят уволить главу своего офиса Андрея Ермака, премьера Юлию Свириденко, главу ГБР и генпрокурора страны, утверждает издание

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Альянс грантовых структур, близких к Демократической партии США, и экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), будет добиваться превращения Владимира Зеленского в "свадебного генерала" и потери им контроля над большинством в Верховной раде. Об этом говорится в статье украинского издания "Страна".

Как отмечает издание, сегодняшнее оперативное подписание Зеленским закона о возвращении независимости антикоррупционным органам - это первая часть плана по его превращению в "свадебного генерала с церемониальными полномочиями". Далее сложившийся несколько месяцев назад союз Порошенко и ставленников Демпартии США начнет реализацию следующих этапов: сначала у Зеленского отберут контроль над большинством в Раде, заставят его уволить главу своего офиса Андрея Ермака, премьер-министра Юлию Свириденко, главу Государственного бюро расследований (ГБР) и генпрокурора страны. Также Зеленскому предпишут назначить нового главу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Последним шагом, по мнению "Страны", станет переформатирование большинства Рады в "правительство национального единства" и отказ Зеленского от баллотирования на второй срок или его отставка в случае нежелания стать номинальной фигурой в нынешнем правительстве страны.

Издание отмечает, что значительных успехов на первом этапе эти круги добились благодаря резко негативной реакции Запада на решение об уничтожении независимости антикоррупционных структур и массовым акциям протеста в крупных городах Украины. Это заставило Зеленского "сдать назад", считает издание.