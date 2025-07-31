Вашингтон готов применить дополнительные меры для обеспечения мира, указал заместитель временного поверенного в делах Соединенных Штатов при организации Джон Келли

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина должны достигнуть соглашения о мирном урегулировании к 8 августа. Об этом заявил заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли.

"Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и долгосрочном мире. Настала пора заключить сделку. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа", - сказал Келли на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине.

Келли добавил, что "США готовы применить дополнительные меры для обеспечения мира".

Американский лидер ранее заявлял, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины против Москвы и ее торговых партнеров. В понедельник Трамп сказал, что разочарован РФ и прогрессом в урегулировании, а потому сокращает срок до 10-12 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кремль ознакомился с заявлением президента США и принял его к сведению.