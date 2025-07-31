SANA: Путин принял в Кремле главу МИД Сирии

Асаад аш-Шейбани ранее провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым

ТУНИС, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД в переходном правительстве Сирии Асаада аш-Шейбани и сопровождающую его делегацию.

Об этом сообщает агентство SANA.

Ранее сирийский министр, находящийся с официальным визитом в Москве, провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По информации телеканала Syria TV, в состав сирийской делегации вошли глава Минобороны в переходном правительстве страны Мурхаф Абу Касра, начальник главного управления разведки Хусейн Саляма, советник главы МИД Ибрагим аль-Олаби и глава канцелярии министра иностранных дел Мухсен Махбаш. Это первый официальный визит представителей новых властей Сирии в Россию. Помимо переговоров глав МИД, состоялась встреча сирийской делегации с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, на которой стороны обсудили ряд общих военных вопросов.