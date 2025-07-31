Вместе с тем избранный президент Польши подтвердил дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским потребовал изменить подход к важным для поляков проблемам совместной истории. Об этом сообщил пресс-секретарь польского Института национальной памяти и будущий пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич.

"Важной темой разговора [Навроцкого и Зеленского] была историческая политика. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он - голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться", - написал Леськевич в X. "Избранный президент [Польши Кароль Навроцкий] предупредил, что исторические вопросы будут темой дальнейших переговоров с президентом Украины", - добавил представитель Навроцкого. Уточняется, что беседа прошла по инициативе Зеленского, который поздравил Навроцкого с победой в президентских выборах.

Вместе с тем избранный президент Польши подтвердил дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ.

Навроцкий ранее неоднократно обвинял власти в Киеве и лично Зеленского в неблагодарности по отношению к Польше. Также будущий польский лидер подчеркивал, что Украине не место ни в НАТО, ни в ЕС, пока в стране процветает бандеровская идеология и не решается проблема перезахоронения погибших в ходе Волынской резни поляков.

Навроцкий одержал победу во втором туре президентских выборов в Польше 1 июня, получив 50,89 голосов избирателей. Церемония инаугурации нового главы государства состоится 6 августа.