По словам госсекретаря страны, Вашингтон не видит никакого прогресса в этом направлении

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. США продолжают взаимодействовать с Россией, на этой неделе между двумя сторонами состоялись контакты в целях достичь взаимопонимания по вопросу урегулирования на Украине. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

"Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной, уже на этой неделе - в начале текущей недели, в понедельник или вторник", - сказал он.

"Мы также провели с ними полноценную беседу - не с [президентом России Владимиром] Путиным, а с некоторыми из его высокопоставленных людей - в надежде прийти к какому-то пониманию дальнейшего пути, который привел бы к миру. Но пока мы не видим никакого прогресса в этом направлении", - резюмировал Рубио.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины против Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля американский лидер сказал, что разочарован РФ и прогрессом в урегулировании, а потому сокращает срок до 10 дней. Как заявил ранее в четверг заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, Трамп считает, что Россия и Украина должны достигнуть соглашения о мирном урегулировании к 8 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ознакомился с заявлением президента США и принял его к сведению.