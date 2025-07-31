Госсекретарь также назвал одностороннее признание Палестины другими странами нерелевантным и контрпродуктивным шагом

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Создание Государства Палестина невозможно без согласия на это со стороны Израиля. Такую позицию озвучил госсекретарь Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio в ответ на просьбу журналиста прокомментировать тот факт, что Палестину признают более 140 стран - членов ООН.

"Ни одна из этих [признавших Палестину] стран не имеет возможности создать палестинское государство. Палестинского государства не может быть, если на это не согласится Израиль", - утверждает Рубио.

Госсекретарь также назвал одностороннее признание Палестины другими странами нерелевантным и контрпродуктивным шагом. Он отметил, что эти страны не могут даже определить, "где находится это палестинское государство и кто им будет управлять".

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. 29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление о возможности признания палестинского государства перед заседанием ГА ООН, если Израиль по-прежнему будет осуществлять военную операцию в секторе Газа и препятствовать доставке туда гуманитарных грузов. Ранее подобные намерения выразили главы МИД 11 других европейских стран, а также Австралии и Новой Зеландии, обсуждавшие палестинский вопрос на конференции в Нью-Йорке. О планах признания Палестины объявил премьер-министр Канады Марк Карни.