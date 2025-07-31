Спецпосланник президента США рассмотрит вопросы доставки туда гуманитарной помощи

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетит в пятницу сектор Газа, чтобы рассмотреть вопросы доставки туда гуманитарной помощи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Завтра специальный посланник Уиткофф и посол [США в Израиле Майк] Хакаби отправятся в Газу, чтобы осмотреть существующие пункты распределения и разработать план доставки большего объема продовольствия, а также встретиться с местными жителями", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

Как уточнила Ливитт, после поездки в палестинский анклав Уиткофф и Хакаби сразу проинформируют американского лидера Дональда Трампа, чтобы "утвердить итоговый план распределения продовольствия и помощи в регионе". "Мы предоставим вам более подробную информацию, как только этот план будет утвержден и согласован с президентом США", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь также отметила, что сегодня Уиткофф и Хакаби "провели очень продуктивную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими официальными лицами по вопросу доставки необходимого продовольствия и помощи в Газу".

27 июля лидер радикального движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил о бессмысленности переговоров с Израилем в условиях продолжения блокады анклава. До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из столицы Катара, где с 6 июля проходят переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом радикалов на предложение о прекращении огня в анклаве. Уиткофф в свою очередь написал в социальной сети X, что Вашингтон также решил отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе".