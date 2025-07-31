WSJ: Украина отчаянно пытается выстроить оборону в условиях наступления РФ

По данным газеты, строительство фортификаций осложняется постоянными обстрелами, нехваткой инженеров и строительной техники

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Украинская армия спешно возводит оборонительные сооружения в попытке сдержать наступление российских войск, однако сталкивается с нехваткой ресурсов и времени. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, украинские военные роют траншеи, устанавливают бетонные противотанковые заграждения, известные как "зубы дракона", и оборудуют другие укрепления. Эти меры принимаются в ответ на продвижение российских сил, которые смогли захватить инициативу после взятия Авдеевки в феврале.

Строительство осложняется постоянными обстрелами, нехваткой инженеров и строительной техники. Многие солдаты вынуждены рыть окопы и строить укрепления самостоятельно под огнем противника.

Украинские власти осознают проблему и пытаются ускорить темпы строительства. Экс премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о выделении значительных средств на фортификации. Однако, как пишет WSJ, не исключено, что этих усилий может быть недостаточно и они предпринимаются со значительным опозданием.