Издание добавило, что моральный дух солдат, обороняющих город, "очень низок"

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли надежду удержать Красноармейск (украинское название - Покровск). Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что украинские военные считают "вопросом времени" переход Красноармейска под контроль России. Издание добавило, что моральный дух солдат, обороняющих город, "очень низок", многие из них "подали заявления о переводе в другие бригады".

28 июля глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что российские силы наиболее активно продвигаются в ДНР на красноармейском направлении.