Вашингтонская администрация сделает заявление и представит подробности относительно саммита Группы двадцати, заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не подтверждает сообщения СМИ, согласно которым президент США Дональд Трамп хочет, чтобы саммит Группы двадцати (G20) в 2026 году состоялся в его гольф-клубе в американском штате Флорида. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Как сообщили ранее телеканал CNN и агентство Bloomberg, Трамп обсуждает с подчиненными возможность проведения упомянутого саммита на территории принадлежащего ему гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал (штат Флорида) близ Майами. Ливитт на просьбу подтвердить эти сообщения ответила, что "полностью отвергает" их.

"Мы сделаем заявления и представим подробности относительно G20. Но, как я понимаю, сейчас нет готовности объявить о чем-то конкретном. Я видела эти сообщения, но мы сейчас не можем их подтвердить", - добавила она.

Трамп 29 июля заявил, что вряд ли поедет на предстоящий 22-23 ноября саммит Группы двадцати в ЮАР. Он отметил, что может отправить на это совещание вместо себя кого-то из представителей американской администрации.

Трамп во время первого президентского срока заявлял, что на территории упомянутого гольф-клуба во Флориде в 2020 году может пройти саммит Группы семи. Американского лидера в связи с этим обвинили в попытках получить прибыль от проведения мероприятия и подвергли жесткой критике. Позднее Трамп отказался от этих планов.