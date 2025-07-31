Собеседник агентства добавил, что за это время на территорию палестинского анклава было завезено 4 тыс. тонн детского питания

КЕРЕМ-ШАЛОМ /сектор Газа/, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль пропустил в сектор Газа с 19 мая порядка 5 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС израильский информированный источник на палестинской стороне контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом".

"С 19 мая в сектор Газа въехали 5 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью", - сказал он. Собеседник агентства добавил, что за это время на территорию палестинского анклава было завезено 4 тысячи тонн детского питания. "В секторе Газа нет голода, заявления о голоде - это пропагандистский нарратив и кампания лжи радикалов из [палестинского движения] ХАМАС", - добавил он. Вместе с тем, по словам источника, "ООН и международные организации должны активнее вести работу по доставке гуманитарной помощи непосредственно мирным жителям Газы", следя при этом, чтобы "помощь не попадала в руки ХАМАС".

Согласно данным израильской стороны, на нынешней неделе ООН и международные организации получили на нескольких КПП на границе палестинского анклава и еврейского государства "около 1 тысячи грузовиков с гуманитарной помощью", которая "была распределена по всему сектору Газа". Вместе с тем сотни грузов остаются на КПП в ожидании представителей международных организаций, которые должны их забрать. Так, на КПП "Керем-Шалом" нераспределенными остаются грузы, доставленные на 800 автомобилях, отметил источник ТАСС. При этом ожидается, что ежедневно в Газу будут прибывать порядка 200 машин с новыми грузами гуманитарной помощи, добавил он.

18 мая армия Израиля объявила о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в Газе израильских заложников.