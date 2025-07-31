По данным телеканала, бомбардировкам подверглись подземные сооружения и склады шиитских отрядов в горной местности на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 31 июля. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС совершили в четверг 14 налетов на военные объекты шиитской милиции "Хезболлах" на востоке Ливана, где производились и хранились ракетные вооружения. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, бомбардировкам подверглись подземные сооружения и склады шиитских отрядов в горной местности на границе с Сирией, а также их базы в окрестностях Баальбека, Брителя, Джанты, Наби-Шита и Хермеля.

В Южном Ливане авиаудары были нанесены по районам Айшия, Эль-Джермук, Эль-Махмудия, а также ущелью Вади-Бургуз, где было замечено передвижение шиитских бойцов. Сведений о пострадавших не поступало.

Последний раз израильская авиация наносила такие массированные удары по подземным укрытиям и складам "Хезболлах" 15 июля. Тогда погибли 12 человек, еще 8 получили ранения.

По данным Минздрава республики, несмотря на достигнутое 27 ноября 2024 года соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4 тысяч нападений на территорию Ливана. В результате этих атак и обстрелов 228 человек погибли и 496 получили ранения. Власти не уточняют число жертв среди мирных граждан и объем потерь, которые понесли шиитские бойцы.