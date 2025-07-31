Переговоры возобновятся, когда "помощь дойдет до тех, кто в ней нуждается", подчеркнули в движении

ТУНИС, 31 июля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС готово возобновить переговоры о прекращении огня с Израилем, как только будет положен конец гуманитарному кризису и голоду в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале радикальной организации.

"Движение подтверждает свою готовность немедленно возобновить переговоры, как только помощь дойдет до тех, кто в ней нуждается, а гуманитарный кризис и голод в Газе прекратятся", - подчеркивается в тексте.

По убеждению ХАМАС, "продолжение переговоров на фоне голода в секторе Газа делает их бессмысленными". Движение призвало "международное сообщество и все заинтересованные стороны незамедлительно принять меры", чтобы остановить боевые действия, "немедленно доставить продовольствие населению во всех районах сектора Газа без ограничений и условий и обеспечить его защиту".

27 июля лидер ХАМАС в секторе Халиль аль-Хайя заявил о бессмысленности переговоров с Израилем в условиях продолжения блокады анклава. До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходили переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом радикалов на предложение о прекращении огня в анклаве. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в свою очередь написал в X, что Вашингтон также решил отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". Со своей стороны палестинские радикалы выразили несогласие с подобной оценкой Уиткоффа и объявили, что другие посредники якобы "одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным".