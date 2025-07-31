Глава ведомства Йоханн Вадефуль подчеркнул, что ситуация в анклаве является "невыносимой" и ее "необходимо немедленно изменить"

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Израилю грозит международная изоляция, если правительство еврейского государства не обеспечит улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"Во многих отношениях ближневосточный мирный процесс и в конечном итоге весь регион находятся на перепутье", - заявил Вадефуль в ходе визита в Израиль. Его слова приводит агентство DPA. Глава МИД ФРГ упомянул об обсуждении в Европейском союзе санкций против Израиля и растущую готовность стран признать государственность Палестины. "Израилю грозит все большая международная изоляция. Я считаю, что Германия обязана сделать все возможное, чтобы этого не допустить", - констатировал министр.

По этой причине, как отметил глава МИД ФРГ, он приехал в Израиль. В то же время Вадефуль подчеркнул, что ситуация в Газе является "невыносимой" и ее "необходимо немедленно изменить". Министр указал, что требуется "фундаментальное улучшение жизни населения сектора Газа". Правительство Израиля, по его словам, обязано обеспечить "быструю, безопасную и полноценную доставку гуманитарной и медицинской помощи в данный район по суше в целях предотвращения массовых смертей". "У меня сложилось впечатление, что сегодня это поняли", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства Германии.

Вместе с тем он призвал к прекращению огня в секторе Газа. Сейчас, по мнению министра, необходимо нечто большее, чем просто пауза в боевых действиях. "Пора положить конец этой войне", - сказал Вадефуль, добавив, что это требование в первую очередь адресовано палестинскому движению ХАМАС.

Вадефуль прибыл в Тель-Авив во второй половине дня в четверг, а оттуда направился в Иерусалим. Там он побеседовал со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром. Затем глава МИД ФРГ встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. В пятницу Вадефуль планирует отправиться на Западный берег реки Иордан и встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Рамалле.