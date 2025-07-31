Bloomberg: Индия не планирует закупать у США истребители F-35

По сведениям агентства, страна рассматривает возможность увеличить объемы импорта энергоносителей из Соединенных Штатов, чтобы урегулировать торговые разногласия с Вашингтоном

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Индия уведомила США, что не заинтересована в приобретении американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, индийские власти рассматривают возможность увеличить объемы импорта энергоносителей из США, чтобы урегулировать торговые разногласия с Вашингтоном. Однако Индия не планирует закупать у США больше военной техники, хотя на этом настаивает американский лидер Дональд Трамп. В феврале во время визита в Соединенные Штаты премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди Трамп предложил ему приобрести истребители F-35, отмечает Bloomberg. Однако Индия уже проинформировала США, что не заинтересована в их закупке. Вместо этого Нью-Дели хочет, чтобы оборонное сотрудничество с Вашингтоном было сфокусировано на совместных разработках и производстве техники на территории Индии, указывает агентство.

Ранее Трамп сообщил о введении в отношении Индии торговых пошлин в размере 25%, они вступят в силу 1 августа. Он отметил, что, несмотря на дружественные отношения между двумя странами, США "сравнительно мало" торгуют с Индией из-за "слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире", а также "жестких и скверных неденежных барьеров". Трамп обратил внимание на то, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России", а также является, "наряду с Китаем, крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, Индия с 1 августа будет платить пошлину в размере 25% плюс штраф за вышеперечисленное.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита Моди в Вашингтон. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидается, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для переговоров по этому документу. К 1 августа ожидалась промежуточная торговая сделка, однако о ней пока не было объявлено.