Трамп: санкции против РФ могут не повлиять на ситуацию с Украиной

Президент США подтвердил, что введет рестрикции по истечении 10-дневного срока

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Американская администрация намерена по истечении 10-дневного срока ввести санкции в отношении России, хотя это может и не оказать значительного влияния на ситуацию с урегулированием кризиса на Украине. Об этом во время общения с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его [президента РФ Владимира Путина] санкции. Вы знаете, они знают о санкциях. Я лучше всех знаю о санкциях, пошлинах и всем остальном. Не знаю, будет ли это иметь какой-то эффект, но мы это сделаем", - сказал он.

"Но это война, которая никогда не должна была начаться. Это война, которая не началась бы, если бы я был президентом, и это война [предыдущего президента США Джо] Байдена. Глупая война, в которую не следовало ввязываться", - добавил американский лидер.

Трамп ранее предупредил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля он сказал, что разочарован РФ и прогрессом в урегулировании, а потому сокращает срок до 10 дней. Как заявил в четверг заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, Трамп считает, что РФ и Украина должны достичь соглашения о мирном урегулировании к 8 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ознакомился с заявлением американского лидера и принял его к сведению.