Мера распространяется как на посольство в Абу-Даби, так и на генеральное консульство в Дубае

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Израиля решило эвакуировать большую часть дипломатов и членов их семей из дипломатических миссий в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил портал Ynet.

По его данным, во внешнеполитическом ведомстве было принято такое решение после того, как Совет национальной безопасности (СНБ) еврейского государства опубликовал в четверг предупреждение о возможности терактов против израильских и еврейских объектов в ОАЭ. Мера распространяется как на посольство Израиля в Абу-Даби, так и на генеральное консульство страны в Дубае, указывает портал.

Ранее в среду СНБ Израиля уточнил действующее предупреждение для израильтян в отношении поездок в ОАЭ, заявив о "возможности осуществления терактов против израильских и еврейских объектов" в этой стране. СНБ Израиля ранее уже рекомендовал гражданам еврейского государства воздерживаться от необязательных поездок в ОАЭ и "тщательно взвешивать целесообразность поездки" в эту страну.