Президент США не обозначил нынешние сроки пребывания своего эмиссара в РФ

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф нанесет визит в Россию. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Едет в Израиль, а потом, хотите верьте, хотите нет, в Россию", - заявил глава американской администрации в четверг журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о зарубежных визитах Уиткоффа. Ранее правительство США объявило о том, что Уиткофф посетит 1 августа Израиль, а также сектор Газа. Трамп не обозначил нынешние сроки пребывания своего эмиссара в РФ. Уиткофф в недавнем прошлом неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал президент Владимир Путин.

Трампа также попросили уточнить, разделяет ли он мнение члена Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин, которая ранее назвала действия Израиля в отношении палестинского населения Газы геноцидом. "Происходящее там ужасно", - ответил президент, признав, что в анклаве наблюдается голод. "Частично проблема заключается в том, что [радикальное движение] ХАМАС забирает деньги и забирает продовольствие", - утверждал Трамп. "Мы помогаем в этой ситуации в финансовом плане. Это ужасающая ситуация", - добавил он. Тейлор-Грин, как и Трамп, состоит в Республиканской партии.