Трамп: Ирану следует изменить тональность заявлений о переговорах с США

Американский президент отметил, что в Тегеране "не говорят вежливо"

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп полагает, что Тегерану следует изменить тональность своих заявлений относительно переговоров с США по ядерной программе Ирана.

"Они [иранские власти] не говорят того, что нужно", - отметил глава вашингтонской администрации, имея в виду, что Тегеран пока не выразил готовность к участию в очередном раунде консультаций с США. "Я отмечу, что Иран не говорит того, что нужно. Они не говорят вежливо, а им бы следовало", - добавил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи ранее в интервью британской газете Financial Times заявил, что "США должны объяснить", почему напали на Иран в разгар переговоров, и "гарантировать, что это более не повторится". Он также считает, что Соединенные Штаты "должны компенсировать [Ирану] нанесенный ими ущерб". Арагчи отметил, что возможность продолжения переговоров с Вашингтоном по-прежнему сохраняется, однако многие в Иране сейчас с большим недоверием относятся к дипломатическим инициативам США. В Госдепартаменте назвали нелепыми заявления Арагчи о том, что Вашингтон для возобновления переговорного процесса должен возместить ущерб, нанесенный при ударах США по иранским ядерным объектам.

Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности нанести повторные удары по иранским ядерным объектам, если он посчитает, что Тегеран стремится восстановить свой потенциал. Арагчи обещал, что Иран даст решительный ответ в случае повторения агрессии.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.