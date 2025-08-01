Южная Корея и США заявили о стремлении к денуклеаризации КНДР

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён и госсекретарь Марко Рубио также поздравили друг друга с заключением сделки по пошлинам

СЕУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён и госсекретарь Марко Рубио на встрече в Вашингтоне подтвердили приверженность цели по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Республики Корея.

Переговоры прошли 31 июля, это была первая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран после назначения Чо Хёна. До США южнокорейский министр посетил Японию.

В Сеуле указали, что Чо Хён и Марко Рубио обсудили вопросы, связанные с двусторонним союзом, трехсторонним сотрудничеством с Японией, а также региональную обстановку. Стороны поздравили друг друга с заключением сделки по пошлинам, согласились с необходимостью сотрудничества в сфере судостроения.

"Министр и госсекретарь договорились твердо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи, поддерживая совместную обороноспособность", - информировали в южнокорейском министерстве. "Они условились поддерживать тесную коммуникацию и взаимодействие в связи с северокорейской проблемой, а также условились обмениваться оценками ситуации, связанной с Северной Кореей", - добавили южнокорейские чиновники.

Чо Хён и Рубио договорились развивать трехстороннее сотрудничество Республики Корея, США и Японии. Южнокорейский министр выразил надежду, что взаимодействие Сеула и Вашингтона будет укрепляться не только в сфере безопасности и экономики, но в области передовых технологий, которую он назвал "третьей осью сотрудничества".

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон ранее заявила, что Вашингтону следует признать новую реальность и отказаться от стремления к полной денуклеаризации КНДР, если американская сторона заинтересована в диалоге. Ядерный статус КНДР закреплен в конституции. Сестра Ким Чен Ына при этом не стала "отрицать неплохие личные отношения" между лидерами КНДР и США, но, по ее словам, их не стоит использовать в попытке убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.