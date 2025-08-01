По информации газеты, это было сделано под давлением Белого дома

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Национальный музей американской истории в Вашингтоне убрал из экспозиции информацию о двух импичментах президенту США Дональду Трампу под давлением его администрации. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.

По его сведениям, табличка с упоминанием импичментов появилась в музее в сентябре 2021 года. Тогда предполагалось, что ее временно разместят в свете происходивших в тот момент событий. Собеседник газеты отметил, что, помимо Трампа, в табличке приводились данные о президентах Эндрю Джонсоне, Билле Клинтоне и Ричарде Никсоне. Теперь из текста на информационном стенде следует, что "лишь три президента сталкивались с серьезной угрозой отстранения от должности".

В марте Трамп предписал Смитсоновскому институту, крупнейшему в мире комплексу музеев и научно-исследовательских центров, который включает Национальный музей истории США, убрать из своих программ и экспозиций все, что содержит отсылки к "неподобающей идеологии".

В 2019 году демократы, контролировавшие в то время Палату представителей Конгресса, запускали процедуру отстранения Трампа от должности. Однако когда дело было передано на рассмотрение в Сенат в 2020 году, большинство мест там принадлежало республиканцам, поэтому президента оправдали. В 2021 году демократы предприняли еще одну неудачную попытку объявить импичмент Трампу.