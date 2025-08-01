Как отмечает газета, поездка в Россию делегации арабской республики является наиболее значимым событием в двусторонних отношениях с момента прихода Ахмеда аш-Шараа к власти

БЕЙРУТ, 1 августа. /ТАСС/. Визит в Москву сирийской правительственной делегации отражает стремление нового руководства во главе с президентом арабской республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа открыть каналы связи с Россией после смены власти в Дамаске. Об этом пишет сирийская газета Al Watan, комментируя состоявшиеся 31 июля в столице РФ двусторонние переговоры.

"В Дамаске считают важным поддерживать тесные и стабильные отношения с Москвой в предстоящий период, основанные на взаимном уважении и общих интересах, - указывает издание. - Сирийское руководство проводит мудрую и сбалансированную политику, нацеленную на изменение модели, существовавшей в отношениях с такими странами, как Россия, в эпоху прежнего режима".

Как отмечает Al Watan, поездка в РФ делегации арабской республики является наиболее значимым событием в двусторонних отношениях с момента прихода аш-Шараа к власти в Дамаске. "Этот визит несет важное послание о том, что новое правительство Сирии стремится преодолеть последствия 14-летней войны и занять новую, эффективную позицию в международном сообществе", - подчеркивает газета.

Сирийский министр иностранных дел Асаад аш-Шейбани прибыл в Москву 31 июля во главе правительственной делегации, в которую вошли руководитель Минобороны Мурхаф Абу Касра, начальник главного управления разведки Хусейн Саляма, генеральный секретарь канцелярии президента Махер аш-Шараа, советник главы МИД Ибрагим аль-Олаби и руководитель канцелярии министра иностранных дел Мухсен Махбаш. Это первый официальный визит представителей новых властей Сирии в Россию, в рамках которого состоялись переговоры аш-Шейбани с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и встреча с министром обороны Андреем Белоусовым. После этого президент России Владимир Путин принял сирийскую делегацию в Кремле.