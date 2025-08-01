Гутерриш 3 августа посетит Казахстан

Президент республики Касым-Жомарт Токаев и генсек ООН проведут переговоры

АСТАНА, 1 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 3 августа нанесет визит в Казахстан, в ходе которого посетит региональный центр организации по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Как сообщается, в Алма-Ате президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Гутерриш проведут переговоры, а также посетят Региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

30 июня главы внешнеполитических ведомств стран ОДКБ в заявлении указали, что создание регионального центра ООН в Алма-Ате будет способствовать развитию сотрудничества в интересах укрепления мирного диалога. Министры подтвердили намерение "содействовать Афганистану в становлении в качестве мирной и стабильной страны".

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию от 4 марта 2025 года об учреждении регионального центра организации по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алма-Ате.