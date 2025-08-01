Официальный представитель дипведомства исламской республики Эсмаил Багаи добавил, что западные страны стремятся отвлечь внимание мировой общественности от собственных преступлений, выступая с "беспочвенными и нелепыми" обвинениями в адрес Тегерана

ДУБАЙ, 1 августа. /ТАСС/. Западные страны должны понести международно-правовую ответственность за оказание поддержки террористическим и экстремистским группировкам. Так официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи прокомментировал недавнее совместное заявление США и ряда западных государств, которые обвинили Иран в якобы активизации диверсионно-подрывной деятельности на их территории.

"США, Франция и другие страны, подписавшие заявление антииранской направленности, должны быть привлечены к ответственности за нарушение положений международного права и поддержку терроризма, которая выражается в оказании содействия террористам и экстремистам, а также укрытии их на своей территории", - приводит его слова официальный Telegram-канал министерства.

Дипломат добавил, что западные страны стремятся отвлечь внимание мировой общественности от собственных преступлений, выступая с "беспочвенными и нелепыми" обвинениями в адрес Тегерана.

31 июля внешнеполитические ведомства Австрии, Албании, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, США, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции распространили совместное заявление, в котором возложили на иранские спецслужбы вину за якобы "усиление угроз" на их территории и назвали подобные действия нарушением своего суверенитета.

В документе содержатся утверждения о якобы осуществленных иранской разведкой покушениях на убийство, похищениях, пытках и преследовании людей в Европе и Северной Америке без конкретных примеров незаконных действий со стороны спецслужб исламской республики.