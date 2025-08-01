По информации Telegram-канала "Пул Первого", президент Белоруссии планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, их разговор пройдет в формате один на один

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу направится с рабочим визитом в Россию, где планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

По его информации, разговор пройдет в формате один на один. Как отмечает "Пул Первого", Лукашенко рассчитывает в неформальной обстановке обсудить с Путиным вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

В конце июля пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт сообщила ТАСС, что Лукашенко планирует в ближайшее время договориться о встрече с Путиным и обсудить все наиважнейшие вопросы тет-а-тет.

В предыдущий раз главы государств встречались в конце июня в Минске на площадке Евразийского экономического форума и на заседании Высшего Евразийского экономического совета.