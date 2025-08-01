Издание напоминает, что весной суд ЕС счел главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин в 2021-2023 годах

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Переписка главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла относительно закупок вакцин против коронавируса для стран ЕС во время пандемии была утеряна или уничтожена. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), которая ранее запрашивала информацию по переписке главы ЕК и получала отказ.

Издание напоминает, что весной суд ЕС счел фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин в 2021-2023 годах. Обвинения против нее в 2023 году выдвинула The New York Times, утверждая, что глава Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС-сообщений.

На этой неделе ЕК, как пишет газета, предоставила журналистам более подробный отчет. В ответе Еврокомиссии подразумевается, что она уничтожила или потеряла сообщения, решив, что они не представляют важности и их не обязаны хранить, пишет NYT. При этом в ответе подтверждается, что текстовые сообщения существовали. В отчете говорится, что глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт прочитал их "летом 2021 года". Эти сроки означают, что решение не сохранять сообщения было принято после самого первого запроса СМИ, поступившего в мае 2021 года от журналиста немецкого информационного агентства, указывает издание.

"Данные текстовые сообщения не были зарегистрированы в системе управления документами", поскольку их содержание "не требовало каких-либо дальнейших действий со стороны Еврокомиссии и ее служб", говорится в ответе ЕК. "Это объясняет, почему в этой системе не удалось найти документы, соответствующие описанию в вашем запросе", - цитирует издание документ.

Дело PfizerGate

Европейский суд в мае признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах в размере 30 млрд евро на поставки вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах. Данное решение суда не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в отношении нее, но может служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьезными обвинениями.

10 июля на сессии Европарламента в Страсбурге состоялось голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин от COVID-19, что стало первым подобным событием за 25 лет. Вотум, инициированный румынским евродепутатом Георге Пиперей, был отклонен. Против него выступили 360 депутатов из 553 участвовавших в голосовании, поддержали его 175 парламентариев, 18 воздержались.

В 2024 году Суд ЕС постановил, что ЕК не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Контракты при этом заключались под личным контролем фон дер Ляйен путем обмена личными СМС-сообщениями с руководителями фармацевтических корпораций. Эта переписка впоследствии была уничтожена, по утверждению ЕК, "случайно".