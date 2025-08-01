Основными причинами являются многочисленные пробелы в договоренностях и отсутствие конкретики, пишет издание

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. В странах Евросоюза растет разочарование договоренностями, достигнутыми по итогам торговых переговоров с США, из-за многочисленных пробелов и отсутствия конкретики. Об этом сообщило европейское издание Politico.

"Так называемая сделка пока что не совсем сделка. Нам необходима ясность", - заявил изданию немецкий евродепутат, глава комитета Европарламента по вопросам международной торговли Бернд Ланге. Politico отмечает, что с момента объявления о достижении договоренностей 27 июля многие ключевые детали соглашения до сих пор отсутствуют.

Генеральный директор Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Бен Баттерс заявил изданию, что Брюссель пока не выходит на связь с национальными торговыми палатами и предприятиями, входящими в состав ассоциации, для прояснения деталей сделки с США. "В настоящее время Еврокомиссия не выходит на связь с нашими членами, так что мы все еще ждем деталей. Мы полагаем, что они все еще пытаются прояснить, что означают на практике согласованные в воскресенье заголовки", - отметил он. По его словам, даже в таком виде сделка все равно более предпочтительна, чем 30-процентные пошлины, которыми президент США Дональд Трамп угрожал ЕС.

27 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% европейского импорта, вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. Взамен ЕК пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.