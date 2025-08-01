Медведчук: помощь режиму Зеленского бьет по интересам США и позициям Трампа

По мнению главы движения "Другая Украина", американский лидер "теряет контроль над ситуацией, в том числе над собой"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Помогая киевскому режиму, американский президент Дональд Трамп не только вредит интересам собственной страны, но и бьет по своим международным позициям. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что 28 июля Трамп заявил, что сокращает 50-дневный срок, предоставленный России, в связи с конфликтом на Украине. "Но что ждет президент США и на что он рассчитывает, объяснения не последовало. Если речь идет о том, чтобы российская армия остановилась, то это игра в одни ворота, выгода от этого исключительно режиму Зеленского", - продолжил он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

По мнению Медведчука, Трамп "теряет контроль над ситуацией, в том числе над собой", и это означает, что он так и не понял, что происходило и происходит на Украине Зеленского.

"Поэтому, что бы американский лидер на будущей неделе ни предпринял, это ударит по интересам США. И в первую очередь по самому Трампу, поскольку американцы перестают его понимать. Играя на Зеленского и накачивая Украину оружием, он теряет международные позиции и не факт, что получит за вооружения те деньги, на которые рассчитывает как бизнесмен, а не политик. Сделка, о которой он мечтает, под большим вопросом. Если сегодня можно сказать, что Европа попала благодаря Украине в американскую ловушку, то завтра в свою ловушку угодят и США", - заключил политик.