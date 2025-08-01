Армия и другие ведомства Минобороны США могут осуществлять закупки коммерческой продукции компании на протяжении 10 лет

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Армия США заключила с компанией Palantir Technologies, которая специализируется на разработке передового программного обеспечения для сбора информации и разведданных, контракт на $10 млрд до 2035 года. Об этом говорится в официальном заявлении армейской пресс-службы.

"Армия и другие ведомства Минобороны США могут осуществлять закупки коммерческой продукции компании Palantir на протяжении [десятилетнего] периода на общую сумму не более $10 млрд", - сказано в документе.

Согласно этому документу, руководство американской армии приняло решение объединить 75 контрактов на разработку программного обеспечения в один, который достался Palantir Technologies, чтобы ускорить процесс интеграции в военную деятельность технологий искусственного интеллекта (ИИ) и анализа больших объемов данных, а также сократить затраты на субподрядчиков.

В декабре 2024 года американские компании Anduril Industries и Palantir Technologies объявили о формировании консорциума с целью ускорения темпов внедрения ИИ в военной сфере. Обе фирмы в настоящее время заняты в программе сухопутных войск США "Титан" (TITAN, Tactical Intelligence Targeting Access Node), направленной на разработку системы разведки и целеуказания на базе ИИ.

Ранее газета The New York Times сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа активно использует услуги Palantir Technologies для сбора данных об американских гражданах, в том числе личной информации, в интересах различных правительственных ведомств. Компания принадлежит американскому миллиардеру Питеру Тилю, пожертвовавшему в 2016 году более $1 млн на первую избирательную кампанию и публично поддержавшему намерение Трампа переизбраться в 2024 году.