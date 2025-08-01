Экономическая и экологическая политика последних десятилетий довела Европу до грани экономического коллапса, указал бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ

ЖЕНЕВА, 1 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры затягивают конфликт на Украине в надежде свалить на Россию вину за свои внутриполитические ошибки. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

По его мнению, европейцы пытаются затянуть украинский конфликт, чтобы "возложить на Россию ответственность за провалы европейской политики" последних лет. "Экономическая и экологическая политика последних десятилетий довела Европу до грани экономического коллапса, а конфликт с Россией и странами Юга только усугубляет ситуацию", - поясняет эксперт.

"Поэтому ЕС и НАТО должны в настоящее время сделать все возможное, чтобы предотвратить заключение соглашения о прекращении огня, даже если это означает полный разгром партнера и фактического союзника", - считает Боссхард. Он не исключает, что в Берлине надеются, что массивные инвестиции в военную сферу "помогут оживить пришедшую в упадок экономику" Германии.