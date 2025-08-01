Лукашенко вылетел в Россию для встречи с Путиным

Встреча глав государств пройдет в формате один на один

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию, где планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого", опубликовав соответствующую видеозапись.

Ранее пресс-служба белорусского лидера информировала, что встреча глав государств пройдет в формате один на один. Лукашенко рассчитывает в неформальной обстановке обсудить с Путиным вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

В предыдущий раз главы государств встречались в конце июня в Минске на площадке Евразийского экономического форума и на заседании Высшего Евразийского экономического совета.