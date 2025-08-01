Заместитель премьер-министра королевства Сун Чантол отметил, что без вмешательства президента США Камбоджа и Таиланд, вероятно, не смогли бы достичь соглашения о прекращении боевых действий

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Камбоджи планируют номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил заместитель премьер-министра королевства Сун Чантол.

"Он должен получить Нобелевскую премию [мира] не только за свою работу в отношении Камбоджи, но и за другие заслуги", - заявил он в интервью газете The Wall Street Journal. Вице-премьер отметил, что без вмешательства американского президента Камбоджа и Таиланд, вероятно, не смогли бы достичь соглашения о прекращении боевых действий на приграничной территории. Он добавил, что Пномпень намерена направить предложение о выдвижении кандидатуры главы Белого дома в Нобелевский комитет, который присуждает премию.

В марте американский конгрессмен-республиканец Даррелл Исса выдвинул президента США на Нобелевскую премию мира. До этого глава Белого дома был номинирован в январе 2024 года, когда об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Клодия Тенни. Она предлагала наградить Трампа за помощь в подписании Авраамовых соглашений - документов о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. До этого момента Трампа трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, в том числе и за помощь в заключении этих соглашений.

О номинации Трампа также заявлял член Палаты представителей Конгресса США (республиканец, от штата Джорджия) Бадди Картер - в знак признания исторической роли президента США в установлении перемирия между Израилем и Ираном. Номинацию поддержал постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон. Письмо в Нобелевский комитет о номинировании Трампа на премию мира направил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.