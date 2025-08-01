Отдельно высокопоставленный чиновник подчеркнул, что государства согласились работать над увеличением объемов гуманитарной помощи, поступающей в анклав

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Между США и Израилем складывается консенсус относительно того, что от ограниченного плана по прекращению огня в секторе Газа и освобождению части израильских заложников необходимо перейти к всеобъемлющему и более жесткому решению, предполагающему полную демилитаризацию Газы. Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный израильский чиновник, комментируя результаты встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Отдельно чиновник подчеркнул, что США и Израиль согласились работать над увеличением объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, при сохранении текущей интенсивности боевых действий. Он отметил, что всеобъемлющий план, к необходимости которого приходят обе страны, предполагает также полное разоружение радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение сразу всех израильских заложников без разделения процесса на этапы. Детали нового плана прорабатываются, но подробностей собеседник агентства не привел.

Ранее Уиткофф прибыл в Израиль и провел переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Портал Axios накануне встречи отмечал, что темой переговоров будет гуманитарный кризис в Газе, а также возобновление работы по достижению прекращения огня в анклаве. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Уиткофф отправится в пятницу в сектор Газа, чтобы рассмотреть вопросы доставки туда гуманитарной помощи.

27 июля лидер радикального движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил о бессмысленности переговоров с Израилем в условиях продолжения блокады анклава. До этого Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из столицы Катара Дохи, где с 6 июля проходят переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом радикалов на предложение о прекращении огня в анклаве. Уиткофф в свою очередь написал в социальной сети X, что Вашингтон также решил отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе".