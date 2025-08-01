Вучич созывает экстренное заседание СБ Сербии

Это связано с задержанием экс-министра торговли Томислава Момировича

БЕЛГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич созвал на субботу экстренное заседание Совета национальной безопасности на фоне задержания бывшего министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича. Об этом сообщила газета "Вечерне новости".

По информации издания, заседание Совета состоится в 12:00 по местному времени. Причины его созыва официально не уточняются, однако, как утверждает газета, в стране "в разгаре массированная попытка государственного переворота", в которой, по утверждению источников газеты, участвуют сотрудники Специальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и отдельных подразделений полиции.

В рамках происходящего, по данным издания, утром был задержан бывший министр торговли Томислав Момирович.