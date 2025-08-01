Германия дополнительно выделит €5 млн в качестве помощи населению Газы

В то же время глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль призвал правительство Израиля как можно скорее возобновить тесное сотрудничество с ООН и ее учреждениями в области оказания гуманитарной помощи анклаву

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил в ходе визита в Израиль, что ФРГ расширяет помощь голодающему населению сектора Газа, и объявил о выделении дополнительных €5 млн Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП).

"Мы выделим дополнительно €5 млн на поддержку Всемирной продовольственной программы в секторе Газа", - приводит слова Вадефуля МИД ФРГ. "Это, среди прочего, поддержит пекарни и пункты общественного питания, чтобы обеспечить жителей Газы хлебом и горячим питанием в среднесрочной перспективе", - добавил министр. "Гуманитарная катастрофа в секторе Газа должна немедленно прекратиться", - подчеркнул он.

В то же время глава МИД ФРГ призвал правительство Израиля как можно скорее возобновить тесное сотрудничество с ООН и ее учреждениями в области оказания гуманитарной помощи сектору Газа. Вадефуль не исключил, что часть помощи может оказаться у движения ХАМАС. Однако он указал, что "гуманитарная катастрофа в секторе Газа настолько масштабна, что создание дополнительных препятствий здесь нецелесообразно". Лучший способ предотвратить злоупотребления - это допустить в сектор Газа как можно больше продовольствия и гуманитарной помощи, резюмировал министр.

По данным МИД ФРГ, с начала войны в Газе в октябре 2023 года объем гуманитарной помощи, предоставленной Германией палестинским территориям, составил более €330 млн. Более 95% этой суммы используется для населения сектора Газа.

Со 2 марта 2025 года в сектор Газа фактически не поступает международная гуманитарная помощь от международных гуманитарных организаций и структур ООН. В мае в качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США установил новую схему организации доставки продовольствия жителям сектора Газа, предполагающую передачу Фонду гуманитарной помощи Газе фактически монопольных прав на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости. План был раскритикован международными организациями. Ключевой пункт критики - размещение распределительных центров в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению специалистов, может привести к насильственному переселению жителей анклава.