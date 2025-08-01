Комиссия турецкого парламента по разоружению РПК приступит к работе 5 августа

В нее войдут депутаты от всех представленных в парламенте партий

СТАМБУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Первое заседание комиссии парламента Турции по разоружению запрещенной и признанной в республике террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) запланировано на 5 августа. Об этом сообщил спикер законодательно органа Нуман Куртулмуш.

"Приглашаю всех членов комиссии на ее первое заседание 5 августа", - приводит слова Куртулмуша телеканал TRT Haber.

Ранее сообщалось, что комиссия, в которую войдут депутаты от всех представленных в парламенте партий, займется разработкой законодательной основы процесса разоружения РПК. К октябрю, когда парламент соберется на осеннюю сессию, она подготовит свои предложения, в том числе по внесению изменений в антитеррористические акты и закон об исполнении наказаний.

Лидер РПК Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненное заключение в Турции за террористическую деятельность, в феврале 2025 года призвал все связанные с организацией формирования сложить оружие и прекратить вооруженный конфликт с Анкарой. В мае партия провела съезд, на котором приняла решение о роспуске и прекращении почти 50-летнего противостояния властям республики. Первая группа боевиков РПК 11 июля сдала оружие в районе Сулеймания в Иракском Курдистане. Процесс разоружения организации планируется завершить в течение нескольких месяцев, его контролируют турецкая разведка и военные.