Встреча глав государств пройдет в формате один на один

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут в пятницу встречу на Валааме. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул Первого".

"Да, Лукашенко и Путин встречаются на Валааме. Да, как и год назад. Красиво и мощно", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу белорусский лидер прибыл в Санкт-Петербург, после чего пересел на вертолет. Канал опубликовал также фотографию Валаама из вертолета.

Лукашенко рассчитывает в неформальной обстановке обсудить с Путиным вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

В предыдущий раз главы государств встречались в конце июня в Минске на площадке Евразийского экономического форума и на заседании Высшего Евразийского экономического совета.